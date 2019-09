Hoogkarspel is blij: de poepende muskuseenden gaan verhuizen

HOOGKARSPEL - Er heerst blijdschap bij bewoners aan de Kervel in Hoogkarspel, want de poepende muskuseenden gaan verhuizen. Dat heeft de gemeente aan een aantal bewoners laten weten.

De eenden in de wijk zorgen voor overlast doordat ze bij mensen in de tuin zitten, de bloemen opeten en alles onder poepen. Vooral dat laatste was de bewoners een doorn in het oog. "Als ik 's avonds thuiskom en het is donker, dan zitten mijn schoenen helemaal onder de poep", vertelde Patricia Hoffer vorige week nog aan NH Nieuws.

Bekijk hier de reportage met buurtbewoners: (tekst gaat verder onder video)





De bewoners hadden al drie jaar geleden aan de bel getrokken bij de gemeente over de eenden, maar ondanks de inzet van een gespecialiseerd bedrijf om de overlast op een diervriendelijke manier aan te pakken, was het probleem nog niet opgelost.

Dat de gemeente nu alsnog binnen een aantal dagen heeft besloten om de groep eenden over te plaatsen, maakt de bewoners erg blij. "We weten niet wanneer het gaat gebeuren. Dat moeten ze ons nog vertellen, maar we zijn heel blij dat we weten dat ze weg gaan", vertelt Patricia.