Texelaar Jordy Westerlaken is Nederlands kampioen karten

DEN BURG - De 20-jarige Jordy Westerlaken uit Den Burg is gisteren in Eindhoven Nederlands kampioen karten geworden. Hij pakte de titel op het Nederlands kampioenschap karten voor tweetakt karts in de klasse Rotax Max senioren.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant.

De Texelse karter is al het hele seizoen sterk in die klasse, waardoor hij de grootste kanshebber voor de titel was.

Ook ticket voor WK

Als kersvers Nederlands kampioen bemachtigde Jordy ook een ticket voor het WK karten in de Rotax-Max dat over een paar weken in het Italiaanse Sarno wordt gehouden.

Meedoen aan het WK was één van de grote dromen van Jordy. Hij komt volgens zijn vader Danny Westerlaken in Italië samen met ongeveer tien landgenoten uit namens Nederland in een deelnemersveld van plusminus vierhonderd karters uit circa zestig landen.