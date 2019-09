Tugrul maakt plekken schoon waar niemand wil komen: “Als ik mijn ogen sluit, zie ik bloed en lijkvocht”

AMSTERDAM - Dit verhaal is niet voor mensen met een zwakke maag. Want waar sommigen al gruwelen van een vieze badkamer schoonmaken, is dat voor de 29-jarige Tugrul Cirakoglu uit Amsterdam kinderspel. Met zijn schoonmaakbedrijf reinigt hij extreem vieze plekken, zoals moordlocaties of ondergepoepte badkamers.

Toen Tugrul zijn schoonmaakbedrijf in 2014 begon, richtte hij zich in eerste instantie alleen op het schoonmaken van uit de hand gelopen huisfeestjes. In 2016 besloot hij zijn bedrijfsplan helemaal om te gooien, nadat hij onwetend bloed in plaats van saus zat schoon te maken bij een van zijn opdrachten.

"Ik ben toen onderzoek gaan doen naar welke spullen en apparatuur ik nodig zou hebben voor het schoonmaken van bloed en dergelijke. Nu zijn wij het enige bedrijf in Nederland dat zich uitsluitend richt op het schoonmaken van situaties als lijkvindingen of plaatsen delict."





Omdat bijna niemand dit werk wilt doen, is er flink geld te verdienen. "Voor één dag moet je toch wel denken aan 1.500 euro, dat is het minimum. Maar in hogere categorieën, gaat het uurtarief omhoog en kan het zomaar het dubbele- of zelfs driedubbele kosten.”

Mentaal zwaar

Elk van Tugruls teams werkt per dag maar aan één opdracht, behalve als het echt niet anders kan. "Het werk is mentaal en lichamelijk te zwaar om meer dan dat te werken. De rest van de dag heb je echt nodig om bij te komen."

"We komen op locaties waar mensen soms al maanden zijn overleden. Als je daar binnenkomt, voel je de eenzaamheid die deze mensen voelden. Het is een sombere en zware sfeer die in zo'n ruimte hangt."

Tugrul denkt dan ook nog vaak terug aan zijn eerdere klussen. "Als je je ogen dicht doet, zie je overal bloed, lijkvocht en dergelijke dingen die je tijdens de opdrachten tegenkomt. Dan moet je jezelf afleiden. Het komt ook zeker voor dat een van de jongens zegt dat hij het even niet meer aankan, dan krijgt diegene een aantal dagen vrij."





Op de vraag of Tugrul zichzelf dit werk tot zijn pensioen ziet blijven doen, antwoordt hij resoluut: "Ik hoop dat mijn bedrijf groot genoeg wordt. Dan zal ik zelf voornamelijk op kantoor zitten en vanuit daar dingen ga regelen. Ik denk ook niet dat het menselijk psyche gemaakt is om dit twintig jaar achter elkaar te doen."

Nieuwe start

Naast het opruimen van enorm ranzige plekken, helpt Tugrul ook mensen die in vuile huizen leven. Samen met zijn team probeert hij eerst iemand beter te leren kennen, om vervolgens 'advies op maat' te geven. "We betrekken diegene dan ook bij het schoonmaakproces. De inwoner werkt dan niet fysiek mee, maar we vertellen wat we aan het doen zijn."

Voor het project werkt hij samen met onder meer woningcorporaties. Zo hoopt hij hen een nieuwe start te geven. "Die mensen hebben vaak niet veel, toch proberen ze altijd wat te geven. De blijdschap van de mensen is hartverwarmend en geeft ons kracht."

YouTube

Tugrul is met zijn bedrijf, Frisse Kater, een YouTube-kanaal begonnen. Hierop deelt hij wat hij tegenkomt en hoe hij te werk gaat. Met succes: zijn kanaal heeft inmiddels 15.200 abonnees. Inmiddels wordt hij zelfs 'cleanfluencer' genoemd.

"Ik denk dat mensen het leuk vinden om bij mensen naar binnen te kijken en om een transformatie te zien. Er is geen poespas omheen, geen knip-en-plakwerk of special effects."