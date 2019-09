Dat wordt flink omrijden: Zaandamse bruggen gaan acht maanden dicht

ZAANDAM - Het wordt flink omrijden voor Zaankanters de aankomende maanden. De Wilhelminabrug is, sinds vandaag, namelijk dicht voor onderhoud en in januari gaat ook de naastgelegen Beatrixbrug op de schop.

"Verschrikkelijk, ik moet net aan de andere kant zijn voor de supermarkt. Ik fiets me nu al de rambam", zegt een vrouw over de geplande werkzaamheden. "Met de fiets kan je er nog makkelijk tussendoor, maar met de auto wordt het straks een crime."

Vooral voor al het gemotoriseerd verkeer wordt het inderdaad flink omrijden vanaf januari. Wie de Zaan wil oversteken kan dadelijk alleen via de de Prins Bernhardbrug of de Den Uylbrug het water over. Voor fietsers en voetgangers komt er een pontonbrug (een drijvende brug) in het water te liggen.

Volgens wethouder Slegers zijn de acht maanden durende werkzaamheden een noodzakelijk kwaad: "Als we het onderhoud aan de bruggen een-voor-een gaan doen duurt het nog langer." De sluis die tussen de twee bruggen ligt is nog wel een zorgenkindje van de gemeente. De verbouwing aan de sluis loopt al vier jaar achter en kost flink meer dan begroot. Maar de wethouder garandeert dat dit zeker niet zal gaan gebeuren bij de twee aangrenzende bruggen.