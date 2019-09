Videoshow in Hoorn blijkt groot succes: "Jaarlijkse traditie van maken?"

HOORN - De licht- en geluidshow ‘Twee Graden’ is gisteren voor het laatst afgespeeld op de gevel van het Westfries Museum. De show bleek, met 15.000 bezoekers, een groot succes. Daarom zijn de initiatiefnemers nu al aan het nadenken of dit niet een jaarlijkse traditie moet worden.

De meest enthousiaste reactie was van één van de bezoekers. "Dit is het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb gezien." En de Duitse bezoekers vonden het maar 'wunderbar'.

De videoshow vertelde het verhaal over Hoorn in de Gouden Eeuw. De gevel van het Westfries Museum aan de Roode Steen verlichtte een maand lang elke avond op voor de lichtshow van vijftien minuten. Elke avond verzamelde zich rond de 500 mensen op het plein, met uitschieters van 1.200 bezoekers per avond.

Jaarlijkse traditie

"De missie om het plein dertig dagen lang om te toveren in een openluchttheater is volledig geslaagd", vertelt de organisatie. Door de vele bezoekers en hun enthousiaste reacties heeft initiatiefneemster Ingrid Docter het er nu over om het vaker te organiseren. "We kunnen nog veel meer verhalen vertellen dus we gaan het proberen er een jaarlijkse traditie van te maken."

"En met een beetje meer budget kunnen we het een volgende keer zelfs wat langer laten duren dan het vastgestelde kwartier', vertelt Ad Geerdink, directeur van het museum.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte met Ingrid Docter en Ad Geerdink, over de lichtshow: