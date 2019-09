Restaurateurs ladderwagen zijn gedoneerde geld kwijt: "Echt behoorlijk zuur"

DEN HELDER - De Nieuwediepers die in hun vrije tijd een antieke ladderwagen in oude staat willen herstellen, zijn hun via de plots offline gehaalde crowdfundingwebsite Dream or Donate opgehaalde geld kwijt. "De kans dat we het geld terugkrijgen is erg klein", zegt Frank Does van de stichting. "Echt behoorlijk zuur."

Andere gedupeerden hebben het gedoneerde geld wel teruggekregen, zoals Hilversummer Joris Janmaat. Hij had via de website al 1.700 euro opgehaald dat bestemd was voor een buikwandcorrectie. Het geld leek in rook te zijn opgegaan toen de site offline ging, maar vorige week kwam het goede nieuws dat hij het toch zou krijgen.

Dit geluk lijkt de Stichting Ladderwagen Den Helder niet te hebben. "Wij hebben geen sluitende administratie bijgehouden en screenshots van de pagina gemaakt. Daarom kunnen we niet bewijzen wat we hadden opgehaald", vervolgt Frank Does. Hij denkt dat hij zo'n 120 euro had verzameld. "We kregen wel per e-mail berichten als er iemand had gedoneerd, maar als je wilde weten hoeveel moest je naar de website. En die is offline."





Afhankelijk van kleine berdragen

Hoewel er niet veel geld was opgehaald, is elke euro belangrijk voor de stichting. "We zijn afhankelijk van alle kleine bedragen. Elke 100 euro was een potje verf, of onderdelen voor de ladderwagen. Van het Dream or Donate-geld wilden we een luchtfilterhuis voor de motor aanschaffen. Die aankoop hebben we nu moeten uitstellen."

Toch is Does niet van plan bij de pakken neer te zitten. "We zijn nu oud ijzer gaan inzamelen, per maand levert dat zo'n 100 à 150 euro op. En we gaan ons bezinnen op andere acties. Toen we het nieuws net hoorden, moesten we even bijkomen van de schrik. We baalden flink. Maar als brandweermannen hebben we geleerd nooit bij de pakken neer te zitten en dat gaan we nu dus ook niet doen. We willen daarom nog even flink doorpakken."