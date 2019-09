Jeroen (38) wint fotowedstrijd met prachtig dronebeeld: "Was eigenlijk een toevalstreffer"

HEERHUGOWAARD - Hij had nooit verwacht dat hij zou winnen, maar fotograaf Jeroen van Midden heeft het toch geflikt: de Heerhugowaarder pakte de eerste prijs in de fotowedstrijd Drone120.nl met een prachtige foto van de Herkules Windmotor in Zaandam. Daarmee liet hij 541 inzendingen achter zich.

En dat terwijl de foto, naar eigen zeggen, een beetje een toevalstreffer was. "De omstandigheden waren die dag mooi, dus het was een goede keuze om de lucht in te gaan. Maar dat-ie zó goed uitpakte, met die weerspiegeling en de mist, dat had ik van tevoren niet verwacht."

Jeroen fotografeert nu sinds een paar jaar ook met zijn drone. Hij rijdt heel Nederland door om beelden te schieten. "En dat stelt eigenlijk niet zoveel voor", vertelt hij eerlijk. "Die drone zet je in het juiste perspectief en dan blijft-ie gewoon hangen. Vervolgens kijk je op je smartphone of het een mooi beeld is en klik je om een foto te maken. Hartstikke makkelijk!"

Uniek plaatje

In die jaren heeft hij een flinke collectie met mooie foto's opgebouwd. Het was dus nog een hele kluif om er twee te selecteren voor de wedstrijd. "Ik heb bijvoorbeeld ook een goede van de Zaanse Schans. Maar ik wilde wel een uniek plaatje, iets wat je niet zo vaak voorbij ziet komen. En dat is met die Windmotor wel het geval."

Volgens de Heerhugowaarder is 'het nieuwe wel een beetje van het drone-fotograferen af', maar heeft het winnen van de eerste prijs hem weer inspiratie gegeven. "Ik ga er nog niet mee stoppen", vertelt hij. "Ik blijf proberen om juist die unieke plekjes te vinden en vast te leggen."