Zwembad in Tuitjenhorn ontruimd na zieke medewerker in opslagruimte met chloor

TUITJENHORN - Een werknemer van camping de Bongerd in Tuitjenhorn is vanmiddag bij het zwembad onwel geworden. Het slachtoffer is gereanimeerd. Aanvankelijk werd gedacht dat hij chloor had ingeademd, waardoor de brandweer uit voorzorg het bad had ontruimd.

Het slachtoffer zat in een ruimte naast het zwembad waar chloor ligt opgeslagen. "Het vermoeden bestaat dat die persoon chloor heeft ingeademd", zei een woordvoerder van de brandweer eerder tegen NH Nieuws. Later bleek dat de werknemer een beroerte had gehad en dat zijn medische toestand niets te maken had met een chloorlek.

Aangezien de oorzaak niet zeker was, werd uit voorzorg het zwembad ontruimd. De kinderen die er op dat moment waren, bleken geen last te hebben. Toen duidelijk werd dat er geen chloorlek was, kon het bad weer open.