Zorgen over nieuwbouwplan Obdam: "Gaat dit niet dwars door natuurgebied?"

OBDAM - In Obdam krijgt het nieuwbouwplan Tuindersweijde steeds meer voeten in de aarde. Alleen brengt de komst van de 790 woningen wel wat zorgen met zich mee. "Want waarom moet de aanrijroute precies door een natuurgebied?", aldus omwonenden.

Obdam groeit maar door. Zo ook met de komst van het nieuwbouwplan Tuindersweijde. Toch vinden omwonenden dat de lijntjes voor dit plan wat makkelijk zijn getekend. De aanrijroute van de wijk gaat nu namelijk recht door het waterbergingsgebied heen.

'Er is een alternatief'

"De waterberging is een noodzakelijke voorziening waar in Obdam een natuurplas voor is aangelegd. Er is plek voor vogels, maar in de winter kunnen we er ook schaatsen. We hoeven dit niet op deze manier op te offeren, als er simpelweg een makkelijke alternatieve aanrijroute is", aldus een inwoner van Obdam. "Deze kan prima om de plas worden geleid."

Geen doorgetokken natuurgebied

De gemeente Koggenland vertelt aan NH Nieuws dat de oorspronkelijke tekening stedenbouwkundig gezien de voorkeur heeft. "De weg is inderdaad in het midden van de waterberging getekend. Echter is deze ingericht in twee delen: het ene deel is recreatief en het andere deel is ecologisch. De weg is tussen dit recreatieve en ecologische deel getekend. De waterberging is dus niet volledig een natuurgebied."

Ruimte voor inspraak

De gemeente geeft in haar reactie tevens aan dat de plannen nog niet definitief zijn. Aanstaande woensdagavond is er een inloopavond waarbij de gemeente 'de reacties van Obdammers wil ophalen' over het plan. "De opmerkingen die dan gemaakt worden, waaronder mogelijk de opmerking over deze weg, worden meegenomen in het afronden van het ontwerp. Juist omdat we hun mening en suggesties waardevol vinden, is de inloopavond georganiseerd."