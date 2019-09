Amsterdam UMC zet coaches in om rokers te weren van terrein

AMSTERDAM - Wie volgende week een sigaret wil roken buiten bij het Amsterdam UMC wordt mogelijk aangesproken door een terreincoach. Vanaf 1 oktober worden deze coaches ingezet om roken op het terrein van beide ziekenhuizen tegen te gaan.

Het Amsterdam UMC wil hierdoor bijdragen aan een gezonde omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wethouder Zorg, Simone Kukenheim, verklaren een dag eerder, 30 september, het Amsterdam UMC rookvrij. Samen met de faculteit gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam, een deel van de campus van de VU, ACTA en het Altra College zet het Amsterdam UMC de stap naar rookvrij.

Op diezelfde dag zal staatssecretaris Blokhuis een toespraak houden over het belang van rookvrij ziekenhuizen en hoe dit past in zijn nationale preventiebeleid. Ook presenteren drie jonge wetenschappers van Amsterdam UMC resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar de positieve effecten van Stoptober. De campagne waarin rokers gestimuleerd worden om in oktober niet te roken en daarmee aangezet worden om definitief te stoppen.