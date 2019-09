Grote Weesper nieuwbouwwijk Weespersluis lijdt niet onder strengere stikstofregels

WEESP - De bouw van de grote nieuwbouwwijk Weespersluis in Weesp kan, ondanks alle perikelen over de nieuwe regels voor de uitstoot van stikstof, gewoon doorgaan.

Dat verzekert Weespersluis-projectdirecteur Fred Langeslag aan het WeesperNieuws.

Eerder deze maand werd bekend dat zeker 650 Noord-Hollandse projecten worden getroffen door de strengere stikstofregels na de uitspraak van de Raad van State. Projectontwikkelaars mogen geen gebruik meer maken van bepaalde compensatie. Dat betekent dat nieuwe projecten niet mogen leiden tot een toename van stikstof. Dat is schadelijk voor het milieu.

Lees ook: Gooise gemeenten weten nog niet welke projecten lijden onder stikstofuitspraak

Geen compensatie

Weespersluis valt daar dus niet onder. Voor de grote nieuwbouwwijk in de Bloemendalerpolder tussen Weesp en Muiden is geen gebruik gemaakt van deze compensatieregels. Daar komt nog eens bovenop dat het bestemmingsplan voor Weespersluis, dat de woningbouw mogelijk maakt, al 'onherroepelijk' is. Naast de bouw van de woningen worden ook de aanleg van wegen en de aanleg van het natuurgebied niet gehinderd door de strengere stikstofregels.

In Weespersluis wordt gebouwd aan ongeveer 2.750 huizen en onder meer een brede school met een sporthal. De bouw van de grote nieuwbouwwijk startte in januari 2018. Het laatste huis wordt naar verwachting in 2026 opgeleverd.

Lees ook: Aanleg HOV door 't Gooi en bomenkap Anna's Hoeve lijden niet onder stikstofuitspraak

Andere projecten

Voor veel andere Gooise projecten wordt nog gekeken welke gevolgen de strengere stikstofregels hebben. Alle gemeenten laten weten nog in kaart te brengen welke van hun projecten lijden onder de stikstofuitspraak.