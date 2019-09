De Peiling: Donateurs lopen met duizenden tegelijk weg bij goede doelen

NOORD-HOLLAND - Goede doelen hebben het afgelopen jaar flink wat donateurs verloren. Het Wereld Natuur Fonds zag 63 duizend vaste gevers vertrekken. Ook het aantal donateurs van Unicef, Greenpeace en OxfamNovib nam flink af.

Opbrengst daalt

Door het teruglopende aantal donateurs is in 2018 de opbrengst van goede doelen uit particuliere giften afgenomen. De totale opbrengst van de 25 grootste goede doelen was vorig jaar 709 miljoen euro. 2,6 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van De Volkskrant.

Vragen om hogere donaties

De organisaties proberen het verlies aan inkomsten te compenseren door aan de leden hogere donaties te vragen. Onder meer het Wereld Natuur Fonds en Amnesty International slaagden er op die manier in de inkomsten op peil te houden.

Niet populair

Vaste lidmaatschappen van goede doelen zijn minder populair bij jongere generaties dan bij ouderen en het aantal trouwe leden neemt af. Zo zou Unicef twaalfduizend leden hebben verloren en Greenpeace negenduizend. Goede doelen pogen met forse marketingcampagnes of werving op straat deze trend te keren. Natuurmonumenten en de Cliniclowns behoorden tot de weinige grote organisaties die wél meer donateurs aan zich konden binden.

Negatief in het nieuws

Goede doelen zijn de laatste tijd soms negatief in het nieuws. Er waren internationale schandalen waarbij medewerkers van ontwikkelingshulp-organisaties van seksueel misbruik worden beschuldigd. Ook de salarissen van directeuren van goede doelen zijn sommige donateurs een doorn in het oog.

Wat doe jij?

Ben jij nog donateur van een goed doel ja of nee? Wat bepaalt op je wel of niet geeft? En ben je bereid meer te betalen als andere donateurs afhaken? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.