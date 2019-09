Woning meerdere keren beschoten in Haarlemse Berlagelaan

HAARLEM - Een woning in Haarlem is vannacht meerdere keren beschoten. Bij de meldkamer kwam rond 1:45 uur een melding binnen dat er knallen werden gehoord in de Berlagelaan. Niemand is gewond geraakt. De recherche is op zoek naar de dader.

De schade aan de woning is maangdagochtend bij daglicht goed te zien. In het kozijn zit een gat van een inslag, net als in het muurtje eronder. De bewoonster, een al wat oudere Haarlemse, zegt dat ze het goed maakt en op bed lag toen de knallen klonken. Een dochter is haar vanmorgen komen steunen. "We snappen er helemaal niets van, mijn moeder doet nog geen vlieg kwaad."

Geschrokken

Buurtbewoners werden vannacht opgeschrikt door de drie harde knallen. "Ik heb geen oog meer dichtgedaan", vertelt een Haarlemse. Ze hebben ook allemaal geen idee wat er aan de schietpartij ten grondslag ligt. Sommige buren hebben zelfs helemaal niets gehoord van de knallen en horen het nieuws dus als ze net wakker zijn. Een meneer denkt dat 'ze vast de verkeerde hebben geraakt'.

De melder zei dat er iemand zou zijn weggerend na de schoten. Een deel van de Berlagelaan is afgezet voor onder andere forensisch onderzoek.

Getuigenoproep

De recherche is in het onderzoek nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van dit incident of die andere informatie hebben die kan helpen bij het opsporen van de schutter. De schutter zou zijn weggerend in de richting van de Bazellaan.