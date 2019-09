Overvolle perrons op station Haarlem: helft reizigers blijft achter na vertrek trein

HAARLEM - Wie vanochtend in Haarlem de trein naar Amsterdam pakte, kan het nauwelijks hebben gemist. De nieuwe werkweek begon op het station zeer chaotisch. Doordat er kortere treinen reden dan normaal waren de perrons overvol, zelfs nadat de trein al was weggereden.

De Haarlemse tak van reizigersorganisatie Rover informeert vanochtend met een tweet bij de NS naar de grote drukte. De spoorwegmaatschappij reageert daarop met de mededeling dat vanochtend slechts vier treindelen kunnen worden ingezet, waar dat er normaal tien zijn.

Dat aantal is volgens Rover overigens ook te klein:



Helaas lijkt de kans dat de NS gehoor kan geven aan de wens voor twaalf treindelen klein. "Een spoor kan maar zoveel treinen en wagons aan en de treinen mogen niet langer zijn dan de perrons waar ze stoppen. Daarnaast hebben we maar zoveel treinen die we kunnen inzetten", zo valt in een volgend tweetje te lezen.