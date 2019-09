Familie ernstig mishandelde krantenbezorger (81) in Alkmaar: "Puur zinloos geweld"

ALKMAAR - De familie van de 81-jarige man die vorige week werd mishandeld aan de Bergerweg in Alkmaar, is zich rot geschrokken. Hij is inmiddels weer thuis, maar heeft nog veel klachten en moet nog weken revalideren. Dat vertelt zijn kleindochter Kaylee tegen NH Nieuws.

De man werd in de nacht van woensdag op donderdag in elkaar geslagen toen hij kranten ging ophalen. "Mijn opa is 81 en loopt nog steeds kranten. Hij ging rond 03.15 uur 's nachts de kranten ophalen in het depot aan de Bergerweg. Hij heeft de deur achter zich gesloten, maar de daders hebben een raampje ingetikt en zijn naar binnen gegaan."

Binnen hebben ze de oudere man flink toegetakeld. "Hij heeft een schedelbasisfractuur, twee fracturen in zijn gezicht en meerdere ribben gebroken. Hoeveel klappen hij heeft gekregen, weten we niet. Mijn opa kan zich er niet veel van herinneren, alleen vlagen, maar het zijn er sowieso meerdere geweest."

Veel pijn

Het slachtoffer is inmiddels weer thuis, maar heeft nog veel pijn. "Alles doet zeer. Het is wachten totdat de zwelling naar beneden gaat, zodat we kunnen kijken of hij nog andere klachten heeft." Haar opa bezorgt al 25 jaar kranten. "Hij heeft altijd al gedacht dat het niet een heel fijne buurt is, maar er is nooit eerder iets gebeurd."

Kaylee heeft geen idee waarom haar opa in elkaar is geslagen. De daders hebben volgens haar niets meegenomen. "Mijn opa was op de fiets en had alleen een telefoon bij zich. Die had hij achteraf nog en ook uit het depot is niets meegenomen. Het heeft geen doel gehad, het is puur zinloos geweld."