Slechtziend 16 km rennen: Susan en Hennie gefinisht na 'trainingsloopje' Dam tot Dam

AMSTERDAM - Susan is nagenoeg blind, maar rende vandaag ook van Amsterdam naar Zaandam. Hoewel zij en haar buddy Hennie wel last hadden van de warmte, zijn ze tevreden over het resultaat.

"Ik vond het in het begin wel goed gaan", vertelt Susan. "Het is toch behoorlijk warm, daar heb ik echt wel last van gehad. Dus ik heb minder hard gelopen dan ik zou willen, maar uiteindelijk hebben we het gewoon gered binnen... in ieder geval binnen de twee uur."

Lees ook: Snikhete Dam tot Damloop stilgelegd: "Mensen liggen langs de weg"

"We hebben gezegd dat we er gewoon een trainingsloopje van maken", vult haar buddy Hennie aan. "Voor de halve marathon van Amsterdam, want die gaat ze ook lopen."

Communiceren

Susan en Hennie lopen met een lint tussen hen in. Tijdens het trainen kon Hennie nog duidelijke signalen aan Susan geven, maar vandaag werd dat bemoeilijkt door de duizenden mensen die om hen heen liepen.

Lees ook: 10-jarige jongen rent volledige Damloop: "Ik was helemaal uit m'n vel gesprongen!"

"Ik zie af en toe wat contouren, maar Hennie heeft mij fantastisch begeleid", vertelt Susan. "Als we gingen inhalen zei ze 'iets meer naar links' en ze zei ook de hele tijd tegen de mensen 'pas op, pardon, we gaan er even langs'. In de tunnel heb ik haar arm even vastgepakt, omdat daar heel veel trommelaars waren. Anders zou ik haar nooit horen als ze wat zegt."