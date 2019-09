Organisatie over stilleggen Dam tot Damloop: "Zeker dertig á veertig ambulanceritten geweest"

ZAANDAM - Ron van der Jagt, directeur bij Dam tot Damloop-organisator Le Champion, noemt de beslissing om de laatste twee groepen niet te laten starten noodzakelijk. "We willen voorkomen dat er een capaciteitsprobleem komt, zodat we ook de huidige lopers nog goed kunnen helpen."

Volgens Van der Jagt zijn er extra medische problemen vanwege de hitte. Hij kan nog geen exacte aantallen geven over het aantal onwelwordingen. "Moeilijk te zeggen nog. Maar we hadden rekening gehouden met dertig tot veertig keer ambulance-inzet en dat blijken we ook nodig te hebben gehad."

De koelbaden, die dit jaar voor het eerst zijn ingezet, zijn volop gebruikt. "We zijn blij dat we die koelbaden hebben, want het zou zomaar kunnen dat we daarmee vandaag levens hebben gered", aldus Van der Jagt.

Bekijk hieronder het interview met Ron van der Jagt: