Man (82) ernstig gewond na mishandeling in Alkmaar

ALKMAAR - Een 82-jarige man uit Alkmaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld op de Bergerweg. Hij raakte daarbij ernstig gewond.

Het slachtoffer kan zich niet alles meer herinneren, maar hij zou volgens de politie rond 03.15 uur in elkaar geslagen zijn door twee mannen. Mogelijk had één van de daders een ontbloot bovenlijf.

De man liep ernstig letsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij werd mishandeld en wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie is daarom op zoek naar getuigen.