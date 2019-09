Dit is waarom IJmuiden wél 'de parel aan de Noordzee' is: "Genoeg dingen te beleven"

IJMUIDEN - In IJmuiden is het het gesprek van de dag: de groep cruisetoeristen die een beledigend stuk over de havenstad lieten plaatsten in een Britse krant. Ze vonden de winkels maar goedkoop, de huizen lelijk en er was vooral veel te veel industrie. Toch zijn er ook zat IJmuidenaren die vinden dat hun stad wél 'de parel aan de Noordzee' is.

De toeristen zaten aan boord van een peperdure verrassingscruise, die na twee teleurstellende bezoeken aan Frankrijk en Engeland aanmeerde in IJmuiden. Met bussen werden ze naar het centrum van IJmuiden gebracht, voor een bezoekje aan onder meer de Hema. Tot hilariteit van veel mensen op sociale media.

Toegegeven, het centrum van IJmuiden zal nooit een toeristische trekpleister worden. De wederopbouwarchitectuur en het beperkte winkelaanbod is zeker niet gericht op de vermogende cruisetoeristen.

Maar dat IJmuiden veel meer te bieden heeft, staat voor iedere IJmuidenaar vast. "Je hebt een heleboel dingen hier in de buurt. Het is niet zo heel groot, maar er zijn genoeg dingen te beleven", vertelt een man. Een andere inwoner is vooral gecharmeerd door de oude gebouwen die de stad te bieden heeft.

IJmuidenaren leggen in de onderstaande video uit waarom ze de havenstad wél mooi vinden:

Het strand

Volgens de IJmuidenaren zijn er dus meer dan genoeg mooie plekjes te vinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van het enorm brede strand? Waar Zandvoort op een zomerse dag volloopt, is er in IJmuiden áltijd plek. En niet alleen om te zonnen, maar ook voor activiteiten als blokarten, trampolinespringen en windsurfen.

Daarnaast geven de strandhuisjes een idyllische aanblik. Pluspunt: je ziet vanwege de ligging van het strand de bekende hoogovens bijna niet!

De industrie

In de haven is altijd wat te beleven. Het gebied wordt beschreven als 'rauw' en is duidelijk minder aangeharkt dan veel andere plekken in Nederland. Versere vis is nergens anders te krijgen en het gebied zit vol met (verborgen) cultureel erfgoed.

En hoewel de fabrieken aan de andere kant van het kanaal liggen, is Tata Steel onlosmakelijk verbonden met IJmuiden. Wie 's nachts over de Kanaaldijk rijdt, ziet dan ook een prachtig schouwspel van lichtjes.

De scheepvaart

IJmuiden heeft een van de grotere havens van Nederland. Regelmatig doen de indrukwekkendste schepen de stad aan. Soms varen ze door het Noordzeekanaal, soms meren ze aan in de haven.

Daarnaast wordt in IJmuiden op dit moment de grootste zeesluis ter wereld aangelegd. Hierdoor zullen de komende jaren nóg indrukkendere schepen door IJmuiden varen.

De ligging

"IJmuiden ligt overal lekker dichtbij", zul je menig IJmuidenaar horen zeggen. En dat klopt: want vanuit IJmuiden ben je razendsnel in Haarlem, Amsterdam en Schiphol. Maar wie van natuur houdt, kan ook zijn lol op. IJmuiden grenst namelijk aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Wie aan de zuidkant van de stad woont, ziet zelfs met enige regelmatig wilde dieren in zijn of haar achtertuin.

Wat veel mensen niet weten, is dat IJmuiden een grensstad is. In de haven staat zelfs een bord met 'Welkom in Nederland' en de medewerkers van de douane en marechaussee zijn vaakgeziene gasten in het straatbeeld. Elke dag vertrekt er een veerboot naar Engeland en afgelopen jaar kwamen liefst 65 cruiseschepen aan in de haven.

Mislukte cruise

Wat ging er dan mis met de toeristen op de verrassingscruise? Friso Huizinga, door de gemeente ingehuurd om de havenstad te promo

ten, geeft via via Twitter uitleg.

Niemand bleek van de komst van het cruiseschip af te weten, zo legt Huizinga uit. Meestal staan er bussen klaar om de toeristen naar Amsterdam of Haarlem te brengen, maar dit keer moest er snel gehandeld worden.

Omdat het schip 's middags al weer zou vertrekken, werd er door de rederij besloten de toeristen in bussen naar het IJmuidense centrum te brengen. "Het ontbreken van keuzevrijheid zorgde vermoedelijk voor de meeste onvrede", aldus Huizinga.