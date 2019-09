Jonge renners in actie tijdens Mini Damloop: "Als ik win kom ik misschien op YouTube"

ZAANDAM - Sprintend, wandelend, hand in hand en zelfs bij ouders op de rug: in alle vroegte renden zo'n 3.000 kinderen vanochtend de Mini Dam tot Damloop in Zaandam. De jonge sportievelingen legden respectievelijk 600 meter, 1,2 kilometer of 2,2 kilometer af.

Veel van hen hadden een uitgekiende strategie om er met de winst vandoor te gaan. "Ik ga vooraan staan, want dan kan ik heel snel eerste worden", aldus een jonge deelneemster. "Het is leuk om een prijs te winnen en misschien kom ik dan wel op YouTube!"

Lees ook: LIVE: Kijk hier de Dam tot Damloop van start tot finish

"Oefenen!", aldus het advies van een ander. En gaat het dan alleen om het lopen, of ook om het winnen? "Het gaat wel een beetje om het winnen."

NH Nieuws was erbij en maakte onderstaande reportage:



Volg alles rond de Dam tot Damloop

46.000 hardlopers gaan zondag 22 september weer van start voor de 35ste editie van de Dam tot Damloop. NH Nieuws doet in aanloop naar het evenement uitgebreid verslag met verhalen en video's. Volg alle verhalen via nhnieuws.nl/damloop