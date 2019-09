Danny Froger vader geworden van dochtertje

BLARICUM - Danny Froger uit Blaricum is vader geworden van een dochtertje. Dat maakt hij vandaag bekend via Instagram.

In maart lieten Froger (31) en zijn vriendin Ann Dominique (28) weten dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje. Het meisje heet Fallon Froger en is op 21 september geboren.

"De aller liefste knapste mooiste dochter ooit is geboren", jubelt Froger op Instagram. "21 september is de mooiste dag uit mijn leven. Moeder en dochter maken het goed!! Ik hou zo veel van jullie."