Michel Butter snelste Noord-Hollander bij Dam tot Damloop

ZAANDAM - Michel Butter was tijdens de 35e editie van de Dam tot Damloop de snelste Noord-Hollander. De atleet uit Castricum snelde naar een tijd van 48 minuten en 59 seconden en eindigde daarmee op de dertiende plaats.

Butter gebruikte de Damloop als voorbereiding op de marathon van New York, waar hij over zes weken aan mee gaat doen. "Ik ben wel tevreden ja", vertelt de Noord-Hollander na afloop van zijn race aan NH. "Net onder de 49 minuten, dat betekent dat ik weer zo'n 25 seconden sneller was dan drie weken geleden. Ik kan goed verder op deze weg, maar de zware weken moeten nog komen.."

Veel last van het warme weer had Butter niet. "Ik had het wel een paar keer zwaar onderweg, maar ik kon mezelf sterk houden om het tempo hoog te houden. Voor ons was het opzich prima weer. Ik heb een paar keer een spons over mijn hoofd gedaan, maar het was voor ons goed te doen. Wel denk ik dat het voor de massa erg warm gaat worden."

Beste Nederlander

Wat Butter niet lukte, was om beste Nederlander te worden tijdens de 10 Engelse mijl tellende race. Die eer was weggelegd voor Mohamed Ali uit Cuijk met een tijd van 46 minuten en 51 seconden. "Een persoonlijk record en een vierde plaats", glimlachte een blije Ali na afloop voor de camera van NH. "Ik ben echt heel blij."

