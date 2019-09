Dam tot Damloop-update in beeld: winnaars gehuldigd, amateurlopers onderweg

ZAANDAM - De Dam tot Damloop is in volle gang. Rond 11.15 uur finishten de eerste professionele lopers al en bij de amateurs is de strijd nog volop bezig. NH Nieuws geeft je een korte update in beeld.

Om 10.19 uur vertrok de top van de vrouwelijke lopers. Zo'n zes minuten later mochten de beste mannelijke hardlopers van start, tegelijk met het overige deelnemersveld dat meedoet voor de prijzen.

Kijk hier de start van de vrouwen en de mannen:



Top drie bij de vrouwen

Zij zijn inmiddels al lang en breed over de finish. Bij de vrouwen was Evaline Chirchir de snelste met een tijd van 50 minuten en 32 seconden. Irene Cheptai kwam drie seconden na haar en de top 3 wordt compleet gemaakt met Selamawit Dagnachew.

Tekst gaat verder onder de foto:





NH Nieuws interviewde Evaline Chirchir kort na de finish:



Top drie bij de mannen

Bij de mannen ging de winst naar Solomon Berihu, in een tijd van 45 minuten en 49 seconden. De tweede plek is voor John Langat en Joel Ayeko mag de bronzen plak om zijn nek hangen.

Tekst gaat verder onder de foto:





Snelste Nederlander

De snelste Nederlander was Mohamed Ali. Hij kwam als vierde na 46 minuten en 51 seconden over de finish en pakte daarmee een persoonlijk record.

NH Nieuws sprak met de snelste Nederlander:



Amateurs

De wedstrijd is voor de amateurlopers nog volop bezig. Tot 14.55 uur starten er nog groepen met bedrijvenlopers, goede doelen-lopers en recreanten.

Wil je live meekijken met de Dam tot Damloop? Klik dan hier.