Laatste 'Damloper' van 2018 vandaag niet aan de start: "Maar volgend jaar ga ik er voor"

ZAANDAM - Het kostte hem bloed, zweet en tranen, maar hij wist het te halen: Joost passeerde vorig jaar in de Zaandamse Peperstraat als allerlaatste loper de finish van de Dam tot Damloop. Dit jaar laat de Assendelfter het afweten, maar, zo belooft hij: "Volgend jaar ben ik er weer bij."

De reden dat hij dit jaar niet aan de start verschijnt is simpel: "Ik ben een weekend weg met familie, dus ik zit in Limburg", vertelt hij aan NH Nieuws. "En dat is eigenlijk wel beter dan weer zestien kilometer afzien."

Want dat hij het er vorig jaar moeilijk mee had, was duidelijk. "Ik had me gewoon niet goed genoeg voorbereid toen", aldus Joost. "En dat bleek wel toen als ik laatste over de finish kwam. Vooral die laatste kilometers waren ontzettend zwaar. Maar ik vond het wel heel tof en leuk om dat stuk zo aangemoedigd te worden."

Kijk hier naar de laatste meters van Joost:



Dat hij tóch meedeed, kwam door een opmerking van een vriend. "Ik liep altijd al hard om mijn hoofd leeg te maken, een kilometertje of vijf. Een maat van mij daagde me toen uit door te zeggen: 'de Dam tot Damloop? Dat red jij nooit'. Nou, dat moeten ze tegen mij niet zeggen."

Trainen voor 2020

Hoewel hij de strijd dit jaar niet aangaat, is Joost absoluut van plan om volgend jaar weer ten tonele te verschijnen. "Ik heb afgelopen week weer eens vijf kilometer gedaan. Die wil ik de komende maanden onder de knie krijgen, en dan langzamerhand steeds een kilometertje er bovenop. Vorig jaar was mijn tijd 2 uur en 12 minuten, dus volgend jaar wil ik sowieso onder de 2 uur. Dat moet lukken."

