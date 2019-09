Politie in rep en roer na melding persoon 'overreden' door trein

HAARLEM - De hulpdiensten zijn vannacht groots uitgerukt naar het station van Haarlem. Er kwamen even na twaalven meldingen binnen dat daar iemand op het spoor was gaan liggen, overreden werd door een trein en daarna weer op was gestaan.

Bij aankomst was er veel onduidelijkheid over wat er nou precies gebeurd was. Er werd een groepje mensen aangetroffen, maar deze waren allemaal kerngezond en hadden geen schrammetje.

Het groepje werd uiteindelijk door de politie naar de juiste trein begeleid. De hulpdiensten konden daarna weer vertrekken.

Het is nog onduidelijk wat er nou precies gebeurd is op het station.