Jongens op brutale wijze beroofd in Haarlems park

HAARLEM - In Haarlem zijn gisteravond twee jongens brutaal beroofd van hun persoonlijke eigendommen in het Kenaupark in Haarlem.

De slachtoffers zaten rond middernacht op een bankje toen zij werden belaagd door twee personen. Eén van de twee trok daarbij volgens de politie een mes.

De twee slachtoffers werden daardoor gedwongen hun persoonlijke eigendommen als telefoons af te geven. De twee daders gingen er daarna vandoor.

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving.