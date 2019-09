Bestuurder gewond bij eenzijdig ongeluk A9 Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Bij een eenzijdig ongeluk op de A9 is vannacht iemand gewond geraakt.

Volgens getuigen gebeurde het ongeluk op de afslag van de A9 richting Badhoevedorp. Een vrouw zou in de bocht van de afrit doorgeschoten zijn en daarbij tegen een lantaarnpaal terecht gekomen zijn.

Op foto's is te zien dat de schade aanzienlijk is. De vrouw zou na een eerste controle ter plaatse overgebracht zijn naar het ziekenhuis. De lantaarnpaal is door het ongeluk uit de grond gereden.