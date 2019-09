Auto vliegt in brand in parkeergarage in Hilversum

HILVERSUM - In een parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Stalpaertstraat in Hilversum is vanavond brand uitgebroken. Een auto vatte vlam.

De brand ontstond rond 21.30 uur. Een bestuurder ontdekte dat zijn auto begon te branden en ontvluchtte vervolgens het gebouw. Al snel stond de parkeergarage helemaal vol rook.

Waarom de auto in brand vloog, is niet bekend. De appartementen hoefden niet te worden ontruimd, maar nieuwsgierige bewoners kwamen wel een kijkje nemen. De brandweer ventileert de garage.