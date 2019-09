Camper gaat in vlammen op in Amstelveen

AMSTELVEEN - Langs het water van de Bosbaan in Amstelveen is vanmiddag een camper afgebrand.

De camper stond op de parkeerplaats van het recreatiegebied. Het is onduidelijk hoe de wagen vlam heeft kunnen vatten.

Op foto's is te zien dat bijna het gehele busje is afgebrand. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de camper.