Jeffrey (7) zet beste beentje voor en ruimt zijn buurt op

BLOKKER - De 7-jarige Jeffrey van Eekelen uit Blokker is de hele ochtend samen met buurtkinderen en familie bezig geweest om de buurt bij hem schoner te maken. "Omdat ik het heel leuk vind om de wereld schoon te houden", zo vertelde hij aan WEEFF.

Samen met buurtkinderen en gewapend met handschoenen, grijpers en vuilniszakken gingen ze de wijk in om het zwerfafval op te rapen. Eén van de moeders liet aan WEEFF weten: "We zagen onderweg hiernaartoe al flessen liggen op het fietspad. Die hebben we gelijk meegenomen. De kinderen deden het hartstikke goed en waren volop aan de gang om het vuil van de straat af te halen."

Door een televisiereclame over afval was de jonge Jeffrey zo geschrokken dat hij iets wilde doen aan het vele afval op straat. "Als we over straat liepen en iemand gooide iets op de stoep in plaats van in de prullenbak, noemde hij op dat hij dat niet leuk vond", vertelde zijn moeder Marion eerder. Samen met zijn moeder richtte hij daarom een actie op voor de World Cleanup Day van vandaag.

"Het is supergoed voor het milieu en zo leert iedereen om zijn afval op te ruimen", aldus de 7-jarige Jeffrey. "Dit doe ik zelf gewoon altijd." De kinderen zijn de hele ochtend bezig geweest en de buurt ziet er weer een stuk schoner uit.