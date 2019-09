Lange rijen in Alkmaarse bioscoop voor Minecraft-vlogger

ALKMAAR - Lange rijen voor de Vue-bioscoop in Alkmaar vandaag. Niet vanwege een nieuwe Hollywoodkraker, maar voor een Minecraft-vlogger.

Minecraft is een populair spel waarbij gebruikers met een soort virtuele legosteentjes moeten zien te overleven. Ze kunnen bouwwerken en voorwerpen maken, of zelfs complete dorpen.

Alkmaarder Wouter van der Vaart - beter bekend als Dodo - zendt zijn avonturen uit via Youtube. Vandaag was er een special te zien hierover in de bioscoop. Voor alle kinderen - het waren er honderden - was er ook nog een speciale meet en greet.

Kaarten voor de voorstelling en meet en greet waren in een mum van tijd uitverkocht. De Alkmaarder heeft 423.000 abonnees op YouTube.