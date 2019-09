Conflict op Grote Belt in Hoofddorp: persoon gewond

HOOFDDORP - Aan de Grote Belt in Hoofddorp is vanmiddag een persoon gewond geraakt bij een conflict.

In eerste instantie werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek niet nodig. De politie bevestigt dat één persoon lichtgewond is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een ander persoon is aangehouden. De aanleiding is vermoedelijk een ruzie.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie zette de omgeving ruim af. Volgens getuigen heeft het incident zich mogelijk binnenshuis afgespeeld.