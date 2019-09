Vrijwilligers uit Winkel hebben herdenkingstocht Market Garden goed doorstaan

WINKEL - De vrijwilligers van Museum Collection '39-'45 uit Winkel hebben de herdenkingstocht door Brabant goed doorstaan. Zij reden deze week met vijf historische voertuigen mee in een herdenkingstocht over de zogeheten Hell's Highway in Brabant.

Vrijwilliger Paul Visser kan zijn enthousiasme niet onderdrukken. "Super, echt geweldig. Iedereen was zo gastvrij, het was echt onvergetelijk", vertelt hij aan NH Nieuws. Op dit moment verblijven ze in het laatste kampement, en morgen vertrekt iedereen weer naar huis.

75 jaar geleden trokken soldaten door Brabant in de operatie Market Garden. Deze optocht is bijzonder in zijn soort, want alle voertuigen die meedoen zijn historische voertuigen die ook in de oorlog werden gebruikt. Paul Visser verwacht dan ook niet dat er ooit nog een optocht in deze hoedanigheid zal plaatsvinden. "Dit is zo groots opgezet, met zo veel materiaal. Zo grootschalig gaat niet nog een keer gebeuren."

Weinig problemen

Hoewel het om een legioen aan oude voertuigen gaat, zijn er relatief weinig problemen geweest onderweg. "Er waren wat kleine reparaties, maar onze groep is er goed vanaf gekomen."

Voordat ze morgen naar huis gaan staat er eerst nog een grote schoonmaakklus op het programma, want het was erg stoffig langs de route.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte over de vrijwilligers van het museum.