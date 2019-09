Uitvaart oud AZ-speler Fernando Ricksen vindt woensdag plaats

GLASGOW - De uitvaart van de afgelopen week overleden oud-voetballer Fernando Ricksen vindt woensdag plaats.

Dat heeft Rangers FC, de club waarvoor hij jarenlang uitkwam, bekendgemaakt. Details ontbreken nog, maar lokale media melden dat de uitvaartdienst wordt gehouden in de Wellington Church van Glasgow. De rouwstoet zal het stadion van Rangers FC passeren, daar worden duizenden mensen verwacht.

Ricksen overleed in Schotland aan de spierziekte ALS die bij hem in 2013 werd geconstateerd. De oud-prof van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg zetet zich daarna in voor fondsenwerving om onderzoek naar ALS te financieren.