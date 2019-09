Drie weekenden geen vroege metro's door nieuw beveiligingssysteem

AMSTERDAM - De metro's in Amsterdam zullen drie weekenden lang pas om 9.30 uur passagiers gaan vervoeren. Een nieuw beveiligingssysteem is daar de reden van, het systeem moet namelijk getest worden. De Noord-Zuidlijn blijft wel gewoon rijden.

Dat blijkt uit een rapport van het GVB en de gemeente. Lijn 50, 51, 53 en 54 stappen over op een nieuw beveiligingssysteem. Normaal gesproken worden testen 's nachts uitgevoerd door het GVB, maar in dit geval zijn er langere testen nodig. Daardoor beginnen in drie verschillende weekenden de metro's om 9.30 uur met hun dienstregeling.

Vertraging en hogere kosten

Het gaat om de weekenden van 23 november van dit jaar en 4 januari en 8 februari van het volgend jaar. Het weekend van 4 april 2020 geldt als reserveweekend. Volgens het GVB zijn dit de weekenden waarop er geen grote evenementen gepland zijn. Om het uitvallen van de metro's op te vangen, worden er extra bussen ingezet.

Het nieuwe beveiligingssysteem had oorspronkelijk al in werking moeten zijn voor de opening van de Noord-Zuidlijn. Maar het project liep grote vertraging op. Ook de kosten van de aanleg van het systeem zijn inmiddels flink gestegen.