NS viert 180 jaar spoor met open dag in Haarlem

HAARLEM - Het Nederlandse spoor bestaat dit weekend 180 jaar. Reden voor de NS om de deuren van de werkplaats in Haarlem te openen.

Precies 180 jaar geleden werd de spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem geopend, de eerste van Nederland. De eerste trein die over de lijn reed, de Arend, had een maximumsnelheid van 38 kilometer per uur.

Opknappers

Op de locatie van het eerste station van Haarlem staat tegenwoordig de werkplaats van de NS. Hier worden oude treinen opgeknapt zodat ze weer een aantal jaar meekunnen.

NS Events nam een kijkje tijdens de drukgezochte open dag. In de werkplaats staan de nieuwste treinen, maar speciaal voor de open dag ook oudere exemplaren.

Bekijk hier de aflevering: