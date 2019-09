Texelse muziek- en kunstenschool Artex bestaat 60 jaar: "Wij zijn het muzikale hart van het eiland"

TEXEL - Op veel plekken in Nederland is muziek en cultuuronderwijs een ondergeschoven kindje. Op Texel niet. Daar neemt de muziekschool al sinds 1961 een belangrijke plek in op het eiland. Inmiddels heet de muziekschool Artex en wordt er ook ballet en dans gegeven en beeldende kunst en toneel. Niet alleen in het gebouw in Den Burg maar ook op de verschillende basisscholen verzorgen docenten muziekonderwijs. "Je zou Artex het muzikale hart van Texel kunnen noemen."

Directeur Sander Boschma staat voor de ingang van zijn muziek en cultuurschool Artex. Sinds een paar jaar is hij op Texel werkzaam. Hij heeft het duidelijk naar zijn zin. "Het is net een grote familie. Veel docenten geven hier al meer dan 25 jaar les en zijn ook niet van plan om te gaan. Veel docenten komen van de overkant, net als ik. Heerlijk toch om met de boot naar je werk te gaan! " lacht hij.

Artex is gevestigd in de voormalige Zeevaartschool, later de ULO. In 1981 kreeg de muziekschool er definitief onderdak. Uit die tijd dateert ook de aanbouw en uitbouw. "Het gebouw is natuurlijk sterk verouderd. Eigenlijk is het af. We willen ook heel graag naar een nieuw gebouw, het liefst samen met het jongerencentrum en de bibliotheek. Er zijn plannen en we hopen over een paar jaar te kunnen verhuizen", vertelt directeur Boschma.

Samen spelen

Loes Bakker is een van de oudgedienden bij Artex. De Texelse was in de jaren 70 zelf leerling aan de muziekschool en geeft sinds 1984 dwarsfluitles. "Ik vind het belangrijk dat leerlingen, jong en oud plezier hebben in het spelen. Mijn dag is goed als ik een leerling iets geleerd heb wat ie eerder niet kon. Ook vind ik het belangrijk dat ze leren samen spelen."

Menno Smit komt wekelijks uit Heerhugowaard naar Texel om gitaarles te geven. "Ik ervaar steeds weer dat de Texelaars het leuk vinden dat ik kom om ze les te geven. Ik doe dit ook al 27 jaar dus dat zegt wel wat." Het spelplezier bij de eilanders is groot, de ambitie zou wat beter kunnen. Veel kinderen leren voor hun hobby een instrument bespelen. Slechts een handjevol leerlingen die in de zestig jaar op de muziekschool zaten braken door of maakten hun beroep ervan.

Hein Wiedijk was in de jaren zeventig leerling van de muziekschool. Nu is hij klarinettist bij het Concertgebouw en reist hij de hele wereld rond als professioneel muzikant. Gitarist Pini Marinus volgde begin jaren tachtig gitaarlessen aan de muziekschool en zou later bescheiden succes hebben met zijn band Nilsson.

Huppelende kleuters

De Texelse Roos Bakker geeft dansles bij Artex. Ze deed zelf de dansacademie in Tilburg maar een blessure zat een profcarrière in de weg. Ze kwam terug naar Texel in geeft nu al bijna twintig jaar les, van ballet tot Zumba. Stralend beweegt ze tussen de kleuters die door de zaal huppelen. "Bij de allerkleinsten kun je nog niet zeggen of iemand talent heeft. Het gaat om het bewegen, dat ze zich bewust worden van hun lichaam." zegt Roos. Zij is duidelijk ook een van leden die de familie van Artex rijk is.