Veel rouwadvertenties voor geliquideerde advocaat Derk Wiersum

AMSTERDAM - In de weekendkranten hebben tientallen advocaten een rouwadvertentie geplaatst voor hun geliquideerde collega Derk Wiersum. In NRC is een dubbele pagina gewijd aan de advertenties. De bovenste is van de weduwe en kinderen van de advocaat, die hun gevoelens verwoorden met een zwart hartje.

De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd woensdag vlakbij zijn huis doodgeschoten. In totaal 28 advertenties zijn gewijd aan Wiersum. Ook in De Telegraaf en de Volkskrant zijn een paar advertenties geplaatst.

Lees ook: Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

"We verliezen een grappige en fantatische vader en buitengewoon inspirerend persoon", staat in de rouwadvertentie van ouders en kinderen van de Amsterdamse Sint-Jozefschool.

Tekst gaat door onder de afbeelding



Veel vakgenoten en oud-collega's schrijven in de kranten verbijsterd en verdrietig te zijn, meldt de NOS. Twee kantoren waar Wiersum werkte hebben samen een advertentie geplaatst: "Onze oud-kantoorgenoot Derk Wiersum heeft zijn diepe gevoel voor rechtvaardigheid moeten bekopen met de dood. We zijn in gedachten bij Arjette en de kinderen."

Loyaal

"Scherpzinnig, integer, recht door zee, loyaal en bovenal een ontzettend fijn mens. Dankbaar voor zijn warme vriendschap en de tijd die

we samen hebben gewerkt", staat in een andere.

Ook de gerechten, Raad van de Rechtsspraak en de deken van de orde van advocaten staan stil bij zijn overlijden.