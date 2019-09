'Mount Everest-meisje' Daphne vertelt in docu hoe ze vocht voor haar leven

HAARLEMMERMEER - De file bij de top van Mount Everest werd Daphne de Jong (29) uit Hoofddorp bijna fataal. In de documentaire Mount Everest-meisje vertelt Daphne hoe ze vocht voor haar leven, vervolgens werd 'gesloopt' op Twitter en nu nóg harder strijdt voor vrouwenrechten.

Vrienden en familie keken er niet raar van op toen Daphne de Jong een paar jaar geleden aankondigde Mount Everest te gaan beklimmen. Daphne is nou eenmaal een vrouw die er alles aan doet om altijd weer een nieuwe top te bereiken. Zo werkte ze ook bij NASA en Amazon en probeert ze nu zelfrijdende auto's op de straten te krijgen bij Google in San Francisco. Daarnaast zet zich in voor vrouwenrechten bij de Verenigde Naties.

Afgelopen mei was het moment daar: Daphne beklom Mount Everest. Vanwege het extreme weer waren er dit jaar minder goede dagen om de top te bereiken. Daardoor kwam Daphne terecht in de file van klimmers. Een uur lang moest ze wachten in de 'zone des doods', tot ze vanwege hoogteziekte doodziek werd en geen stap meer kon zetten.

Kwestie van karakter

Daphne weet uiteindelijk af te dalen, maar dat was volgens haar puur een kwestie van karakter. Haar lichaam protesteerde hevig en haar zuurstofmasker begon ook nog eens kuren te vertonen. Na terugkomst vertelt ze bij Pauw over haar avontuur, maar ze stuit daar niet op de reacties waar ze op had gehoopt.

Nadat ze had laten vallen dat de kosten voor het beklimmen van de berg ruim een ton waren, werd ze van alle kanten bestookt met berichten over dat bedrag en hoe ze dat had kunnen betalen. "Ik vind het jammer dat er wordt afgevraagd of ik alles zelf heb betaald, wat wel zo is. Ik vraag me af of een man hetzelfde zou worden gevraagd of dat mensen dezelfde aannamens zouden hebben bij een man die precies hetzelfde doet."