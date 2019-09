Woningen ontruimd na verdachte situatie pinautomaat Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - Rond twee uur vannacht zijn enkele woningen in de buurt van een pinautomaat in Nederhorst den Berg ontruimd door de politie omdat er door een beveiliger 'iets verdachts' was gevonden.

De bewoners van de woningen zijn tijdelijk opgevangen in een kapsalon om de hoek.

De explosievenverkenner van de politie heeft onderzoek gedaan en bevestigd dat alles veilig is. Anderhalf uur later mochten de bewoners dus weer naar huis. Het is niet duidelijk wat voor verdachte situatie zich precies heeft voorgedaan.