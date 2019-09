Gewonde bij vechtpartij centrum Haarlem

HAARLEM - Op het Houtplein in Haarlem heeft vannacht een vechtpartij plaatsgevonden. Daarbij is iemand gewond geraakt.

Rond half twee kwam daar een melding van binnen. De politie trof een gewonde man aan op het Houtplein, waarvan onduidelijk was hoe hij aan zijn verwondingen kwam. Hij wilde dat zelf ook niet vertellen.

Er werd rekening mee gehouden dat het mogelijk om een steekpartij ging, waarop de gewonde man ook gefouilleerd werd om te kijken of hij een wapen bij zich droeg. Vooralsnog houdt de politie er echter rekening mee dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden. De gewonde man had letsel aan zijn hoofd en is meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek.