Busje brandt af op parkeerterrein Hoorn

HOORN - Vannacht omstreeks één uur is op een verlaten parkeerterrein in Hoorn een brandend busje aangetroffen.

Getuigen zagen het busje in brand staan aan de Vennepweg, op parkeerterrein de Hulk. Het busje leek al een tijdje te branden, er was toen al weinig van over.

Het is niet duidelijk of het busje al op het parkeerterrein stond, of dat deze daar vlak voor de brand is neergezet. Forensische onderzoekers hebben het voertuig meegenomen voor onderzoek.