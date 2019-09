Simon Keizer al weken in lappenmand: optreden Bloemendaal verplaatst

BLOEMENDAAL - Wie een griepje onder de leden heeft, moet rust houden en vooral niet optreden in een openluchttheater. Zo ongeveer luidde het advies van de arts van Simon Keizer aan het adres van de Volendamse zanger. Keizer zit al bijna twee weken in de lappenmand en staat daarom morgen niet -zoals gepland - in het Bloemendaalse Caprera.

"De afgelopen 12 dagen gingen van verkoudheid naar griep naar keelontsteking, naar non-stop hoesten, naar op het moment zwaar geïrriteerde longen", schetst Keizer zijn ziektebeeld. "Na overleg met arts is besloten om de show van morgen in Bloemendaal te cancelen."

Schuldgevoel

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, kampt Keizer ook nog eens met een knoop in z'n maag. Van schuldgevoel welteverstaan. "Omdat ik zoveel mensen moet teleurstellen, hoewel ik weet dat ik er niks aan kan doen. Lieve allemaal, het spijt me."

Het concert is verplaatst naar 6 oktober, laat hij weten. Mensen die een kaartje voor morgenavond hebben, zijn vandaag op de hoogte gebracht, meldt Caprera op haar website.