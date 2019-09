Medemblikker IJsbrand (65) verliest finale van The Voice Senior

MEDEMBLIK - De 65-jarige IJsbrand van Belleghem uit Medemblik is er helaas niet met de winst vandoor gegaan vanavond. Hij moest in de finale van The Voice Senior zijn meerdere erkennen in Ruud.

Met het nummer Delilah van Tom Jones probeerde hij de jury te overtuigen. Maar dat mocht niet baten. In de late night-talkshow Beau werd Ruud uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen.

Wel liet IJsbrand weten zichzelf gevonden te hebben. Coach Frans Bauer was dan ook vol lof over de zanger: "Ik heb geprobeerd het beste uit IJsbrand te halen. We hebben echt de puntjes op de i gezet. Hij heeft een hele mooie stem. Er zit nog heel veel meer in", aldus Frans.

Lees ook: Medemblikker IJsbrand (65) door naar finale van The Voice Senior: "Dankbaar dat ik dit mag meemaken"

De zanger uit Medemblik deed mee aan het tweede seizoen van het zangprogramma op RTL 4. Hier kwam hij in het team van nieuw jury-lid Frans Bauer. "Je geeft jezelf op voor dit programma. Door het traject heen behaal je meerdere rondes en uiteindelijk sta je dan in de finale", vertelde hij eerder.