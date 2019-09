Oefenvliegtuig brandweer Schiphol vernieuwd: "De motor is van een A380"

SCHIPHOL - De Firefly op Schiphol, het oefenvliegtuig van de brandweer, is vernieuwd. Het toestel staat al 17 jaar op Schiphol en was toe aan een upgrade. Onder andere de rechtermotor van het vliegtuig is vervangen door een motor van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld: de Airbus A380.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Er wordt dagelijks getraind met de Firefly. Meestal zijn het de brandweerlieden van Schiphol die erop oefenen, maar het toestel wordt zo nu en dan ook verhuurd aan korpsen uit het buitenland. Soms is vanaf de snelweg te zien dat er geoefend wordt op de Firefly, als de vlammen uit het dak slaan, maar er worden ook regelmatig evacuaties of andere noodsituaties nagebootst.

A380

De Firefly is niet gebaseerd op een type vliegtuig. De nieuwe motor en vleugel zijn vergelijkbaar met de Airbus A380. Voorheen was dat een Boeing 747. De linkervleugel met motor is niet vervangen. Die moet lijken op een kleinere Boeing 737, zodat de brandweer op allerlei type toestellen is voorbereid.

NH Nieuws kreeg een demonstratie van de brandweer waarbij de nieuwe A380-motor in de fik vloog: