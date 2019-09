Woningcorporatie wil verhuurdersheffing in de ban: 'Daarmee 150.000 woningen bouwen'

PURMEREND - Directeur Stefan van Schaik van de woningcorporatie Wooncompagnie pleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, om het vrijgekomen geld te investeren in nieuwe sociale huurwoningen.

Dat zegt hij voor de camera van mediapartner Regio Purmerend. Volgens Van Schaik zou afschaffing van de heffing betekenen dat alle Nederlandse corporaties bij elkaar voldoende overhouden om landelijk meer dan 100.000 woningen te bouwen. "150.000 woningen zouden met dat bedrag de komende tien jaar kunnen worden toegevoegd aan de woningvoorraad."

Keuzevrijheid

En die extra woningen zijn geen overbodige luxe, benadrukt hij. "Dat is echt heel hard nodig. Er zijn veel te weinig woningen. Iedereen zou de keuzevrijheid moeten hebben hoe en waar je gaat wonen."

Wie in Purmerend een sociale huurwoning wil betrekken, moet - net als in veel andere Nederlandse gemeenten - punten verzamelen. Het verzamelen van voldoende punten duurt vaak lang, waardoor woningzoekenden met een krappe beurs soms jarenlang tussen wal en schip vallen.

1,9 miljoen

De verhuurdersheffing werd ingevoerd in crisisjaar 2013, was bedoeld om de staatskas te spekken en verplichtte woningcorporaties voor ieder huis in hun woningvoorraad een heffing te betalen. Uit een tweet van Hans Vedder van Goed Wonen uit het Brabantse Gemert blijkt dat die corporatie voor een voorraad 2.595 woningen dit jaar bijna 1,9 miljoen euro overmaakt. Dat betekent dat er per woning rond de 725 euro heffing wordt afgerekend.

Directeur Stefan van Schaik van Wooncompagnie staat niet alleen. De wens om de verhuurdersheffing af te schaffen om woningbouw te stimuleren, werd door twee corporaties geopperd, maar kan nu al op de steun van in totaal 140 corporaties rekenen.