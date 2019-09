Veel vertraging op A7 na ongeluk met zeven auto's

WIJDEWORMER - Door een ongeluk met zeven auto's op de A7 ter hoogte van de Zaanse Schans loopt het verkeer tussen Purmerend en Hoorn momenteel flinke vertraging op.

Voor de hulpverlening is de linkerrijstrook afgesloten, melden de VID en de ANWB. Tussen Purmerend en de afrit Avenhorn staat inmiddels zeven kilometer file, die een half uur vertraging oplevert. Over gewonden is nog niets bekend.

Een klein uur na het ongeluk in zuidelijke richting gebeurde er in noordelijke richting ook een ongeluk. Daardoor staat er tussen Purmerend-Zuid en Zaandijk rond 17.45 uur vier kilometer file.

Niet alleen op de A7 is het raak, ook op vele andere snelwegen loopt het verkeer deze vrijdagmiddagspits vast. Zo kom je op de A4 en op de A9 bij traditionele knelpunten als Nieuw-Vennep en knooppunt Badhoevedorp in de file terecht.