Veel vertraging op A7 door ongelukken in beide richtingen

WIJDEWORMER - Door twee ongelukken met in totaal zeven auto's loopt het verkeer tussen Hoorn en Zaanstad deze vrijdagavondspits in beide richtingen veel vertraging op.

Het eerste ongeluk gebeurde rond 17.00 uur ter hoogte van Wijdewormer. De ANWB meldde dat er zeven auto's bij het ongeluk betrokken waren, al laat een getuige weten dat het om twee auto's ging. Op foto's van de nasleep van het ongeluk lijkt de schade mee te vallen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.





Wel liep het verkeer achter het ongeluk zoals gezegd vertraging op. Op het hoogtepunt stond er tussen Purmerend en de afrit Avenhorn zeven kilometer file, wat een half uur vertraging opleverde. Inmiddels is de file opgelost.





Ook verkeer in zuidelijke richting was een half uur later op de plaats van bestemming. Rond 17.45 uur botsten er ter hoogte van Purmerend vijf auto's op elkaar. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Andere snelwegen

Niet alleen op de A7 is het raak, ook op vele andere snelwegen loopt het verkeer deze vrijdagmiddagspits vast. Zo kom je op de A4 en op de A9 bij traditionele knelpunten als Nieuw-Vennep en knooppunt Badhoevedorp in de file terecht.

Klik hier voor actuele verkeersinformatie.