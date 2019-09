Jongens (11) vissen granaat uit het water: "Hij was bijna een meter groot!"

ENKHUIZEN - Het is donderdagavond rond etenstijd als Dilano (11), Fynn en zijn tweelingbroer Kay(11) ineens een wel heel zwaar voorwerp naar boven takelen in de haven van Enkhuizen. Het blijkt een ruim 70 centimeter, nog werkende granaat te zijn.

"Hij was te zwaar, dus we moesten twee magneten eraan klikken", vertelt de 11-jarige Finn. Vol adrenaline staan de drie jongens vanmiddag nog op de Harlingersteiger. Tweelingbroer Kay vond het toch ook wel erg eng en link: "Doordat hij zo zwaar was, viel hij steeds weer in het water. Dat was achteraf dus echt gevaarlijk".

Als snel komt de politie en wordt de steiger afgesloten. Ook de vader van Fynn en Kay weet niet hoe snel hij richting de haven moet. "Ik wist direct dat hji echt zou zijn, want mijn jongens zeggen nooit zomaar wat", aldus vader Jeroen. De vondst heeft grote indruk gemaakt maar wel moesten de jongens hun hengels bij de explosieve opruimingsdienst (EOD) inleveren. De granaat is ‘s avonds laat door de EOD weggehaald en tot onploffing gebracht.

Bajonet, handgranaat en kogels

Het is niet de eerste keer dat er in Enkhuizen explosieven in het water worden gevonden. Vorige maand, op dezelfde plaats, viste de 9-jarige Tim een handgranaat uit het water en meerdere kogels. En ook voor Finn, Kay en Dilano is dit niet de eerst vangst: van de week visten ze 's avonds een bajonet uit het water.

Of er verder onderzoek gedaan gaat worden naar de locatie kan de gemeente Enkhuizen nu nog niet zeggen. "We gaan ons eerst samen met deskundigen oriënteren op deze situatie", laat een woordvoerder weten. Wel komt de gemeente met het dringende advies aan magneetvissers om niet op zoek te gaan naar metalen in het water.