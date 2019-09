Gedenkplek voor Kelvin Maynard bij brandweerkazerne in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij brandweerkazerne Anton in Amsterdam Zuidoost is een gedenkplek gecreëerd voor Kelvin Maynard. De oud-profvoetballer werd afgelopen woensdag in de buurt van de kazerne doodgeschoten.

Maynard werd onder vuur genomen terwijl hij in de auto zat. Na de beschieting is hij de nabijgelegen brandweerkazerne in gereden.

Lees ook: Politie onderzoekt scenario ripdeal in zaak-Kelvin Maynard

Toen bleek dat de oud-voetballer ernstig letsel had opgelopen, hebben hulpdiensten nog geprobeerd om hem te reanimeren. Maar dat mocht niet baten: Maynard is bij de kazerne overleden aan zijn verwondingen.

Gedenkplek

Ter ere van de Maynard zijn er nu bloemen neergelegd op de parkeerplaats van de brandweerkazerne. Ook liggen er kaarsen, die de naam van het slachtoffer vormen.

De oud-profvoetballer is 32 jaar oud geworden.